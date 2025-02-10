Летевший из Сочи "Боинг" лишь со второй попытки смог приземлиться в Сыктывкаре

В субботу, 8 февраля, около 15:12 во время захода на посадку в Сыктывкаре авиалайнер “Боинг 739”, номер регистрации 73343, выполнявший рейс KAR459 из Сочи, решил пойти на второй круг. Как рассказал капитан, это произошло из-за нестабильной работы глиссадного радиомаяка.

При повторном заходе посадка в аэропорту Сыктывкара состоялась успешно в 15:24. Во время второго захода командир также отметил проблемы с функционированием глиссадного радиомаяка. Авиакомпания-эксплуатант — “ИКАР”.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре более 2000 человек, страдающих расстройствами аутистического спектра, смогут воспользоваться авиаперевозками. Это первый в России проект, нацеленный на упрощение процесса полетов для таких пассажиров. В регионе проживает около 2,2 тысячи людей с подобными особенностями, и 93% из них ранее сообщали о заинтересованности в полетах, если бы услуги авиакомпаний были более адаптированы к их потребностям.