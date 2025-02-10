В Коми бизнесмен решил перепродать почти за два миллиона рублей купленный у государства мост через реку Ижму

Предприниматель решил продать мост через реку Ижму, который он приобрел у государства. Об этом сообщает "БНК".

Как передает издание, бизнесмен установил цену в два раза выше, чем стоимость покупки. В 2022 году по решению суда этот железный мост, располагающийся вдоль дороги Сосногорск — Поляна, признали бесхозным. Параллельно с этим на администрацию Сосногорского района возложили обязанность оформить мост в муниципальную собственность.