В Коми бизнесмен решил перепродать почти за два миллиона рублей купленный у государства мост через реку Ижму
- 14:30 10 февраля
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- Инесса Богатая
Предприниматель решил продать мост через реку Ижму, который он приобрел у государства. Об этом сообщает "БНК".
Как передает издание, бизнесмен установил цену в два раза выше, чем стоимость покупки. В 2022 году по решению суда этот железный мост, располагающийся вдоль дороги Сосногорск — Поляна, признали бесхозным. Параллельно с этим на администрацию Сосногорского района возложили обязанность оформить мост в муниципальную собственность.
В начале 2024 года управление имуществом местной мэрии сделало это через судебное разбирательство — мост стал муниципальным активом. Его конструкцию возвели еще в 1966 году, длина объекта составляет 163 метра.
В июне 2024 года администрация района утвердила условия для приватизации моста, а в июле провела аукцион на его продажу. Стартовая цена была назначена на уровне 813 тысяч рублей. В протоколе результатов аукциона указали, что победителем стал индивидуальный предприниматель из Ухты, который оказался единственным участником. Договор купли-продажи заключили по стартовой цене — 813 тысяч рублей. Судя по выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, основной вид деятельности бизнесмена — это оптовая торговля отходами и металлоломом.
Сейчас мост выставлен на продажу — информация опубликована на сайте "Авито". В объявлении указано: "Металлический мост через реку Ижма. Длина 105 метров. Возможен разбор на металл. Общий вес конструкций примерно 350 тонн. Торг возможен". Запрашиваемая цена — 1,8 миллиона рублей.