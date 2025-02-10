В Коми продают редкий метеорит за 700 тысяч рублей
- 06:30 10 февраля
- 16+
- Инесса Богатая
В Ухте на сайте Авито разместили объявление о продаже уникального кометного метеорита. Автор объявления оценил необычный предмет в 700 тысяч рублей.
Как передает пресс-служба популярной платформы, внешний вид объекта указывает на то, что он является кометным тектитом с редкими признаками. Камень не магнитится и покрыт ржавчиной, что свидетельствует о наличии железа в его составе.
Особенность этого метеорита заключается в так называемых "глазках", его необычном свете при облучении, а также в его химическом составе: Fe (железо), Cr (хром), Mn (марганец), Cu (медь), Ni (никель), Ti (титан), Zr (цирконий).
Напомним, ранее в Ухте также продавали метеорит, но за десять миллионов рублей. Объявление разместили на популярном сайте. Продавец упоминал возможность обмена этого небесного объекта на автомобиль. Кроме того, другой пользователь этой платформы тоже пытался продать небесный камень. Автор утверждал, что нашел метеорит в реке Печоре, и предлагает его за 25 тысяч рублей. Он также добавил, что неземной объект способствует избавлению от недоброжелателей.