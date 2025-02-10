В Коми продают редкий метеорит за 700 тысяч рублей

Фото предоставлено пресс-службой Авито

В Ухте на сайте Авито разместили объявление о продаже уникального кометного метеорита. Автор объявления оценил необычный предмет в 700 тысяч рублей. Как передает пресс-служба популярной платформы, внешний вид объекта указывает на то, что он является кометным тектитом с редкими признаками. Камень не магнитится и покрыт ржавчиной, что свидетельствует о наличии железа в его составе.

Особенность этого метеорита заключается в так называемых "глазках", его необычном свете при облучении, а также в его химическом составе: Fe (железо), Cr (хром), Mn (марганец), Cu (медь), Ni (никель), Ti (титан), Zr (цирконий).