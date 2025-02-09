Коми "прокачает" молодежь на 120+ миллионов рублей федеральных грантов

Коми получила "золотой билет" в мир молодежных инициатив, выиграв два крупных федеральных гранта на общую сумму более 120 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на поддержку добровольчества и модернизацию молодежных центров.

Республика Коми получила мощный импульс для развития молодежной политики – Комитет по молодежной политике региона привлек сразу два крупных федеральных гранта: "Регион добрых дел" и "Регион для молодых". Общая сумма финансирования превышает 120 миллионов рублей, что открывает новые горизонты для поддержки и развития инициатив молодых жителей региона.