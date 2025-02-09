Коми "прокачает" молодежь на 120+ миллионов рублей федеральных грантов
- 01:00 10 февраля
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- Анастасия Амелькина
Коми получила "золотой билет" в мир молодежных инициатив, выиграв два крупных федеральных гранта на общую сумму более 120 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на поддержку добровольчества и модернизацию молодежных центров.
Республика Коми получила мощный импульс для развития молодежной политики – Комитет по молодежной политике региона привлек сразу два крупных федеральных гранта: "Регион добрых дел" и "Регион для молодых". Общая сумма финансирования превышает 120 миллионов рублей, что открывает новые горизонты для поддержки и развития инициатив молодых жителей региона.
"Регион добрых дел", реализуемый в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование", выделил Республике Коми 7,9 млн рублей. Эти средства направят на расширение добровольческого движения и вовлечение жителей в социально значимые проекты. Планируется, что финансирование позволит не только поддержать существующие волонтерские организации, но и создать новые, ориентированные на решение актуальных проблем региона. Об этом пишет Комиинформ.
Более масштабный грант – "Регион для молодых" – принес в Коми 112,3 млн рублей. Эти деньги станут инвестицией в комплексное развитие молодежной инфраструктуры и поддержку перспективных проектов. В планах – модернизация молодежных центров, запуск образовательных программ, способствующих личностному и карьерному росту молодежи, повышение квалификации специалистов, работающих с молодежью, и усиление информационной поддержки молодежных инициатив. Особое внимание будет уделено инновационным проектам, направленным на вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие региона.
Комитет по молодежной политике Республики Коми подчеркивает, что продолжит активно работать над развитием молодежных проектов и формированием благоприятной среды для всестороннего развития молодых граждан, стремясь к тому, чтобы Коми стала регионом возможностей для молодежи.