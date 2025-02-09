В Коми продолжается конкурс на создание гимна Года героев

Фото из архива Pro Города

В Коми разворачивается масштабный творческий конкурс, призванный увековечить Год Героев в звуках мелодий и глубине родного коми языка. Жителей республики приглашаются стать соавторами истории, создав гимн, который станет символом единства. До 13 февраля у каждого, кто чувствует в себе искру вдохновения, есть шанс внести свой вклад в культурное наследие региона. Неважно, являетесь ли вы признанным поэтом или начинающим композитором, работаете ли в одиночку или в составе творческого коллектива – ваши идеи и талант могут стать решающими! Организаторы конкурса приветствуют разнообразие взглядов и поощряют создание нескольких вариантов гимна, тем самым увеличивая шансы на рождение настоящего шедевра. Об этом сообщает пресс-служба Главы региона.

Победителей ждет не только всенародное признание, но и достойное вознаграждение: общий призовой фонд составляет 160 000 рублей, которые будут поровну разделены между автором музыки и автором текста (по 80 000 рублей каждому). Это весомый стимул для того, чтобы вложить душу и сердце в создание произведения, которое будет трогать сердца людей.