Врио Главы Коми исполнит мечту блокадниц о возвращении в Ленинград на День Победы
- 22:45 9 февраля
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- Анастасия Амелькина
Ростислав Гольдштейн не только вручил медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" двум жительницам Микуня, пережившим блокаду Ленинграда, но и пообещал исполнить их заветную мечту.
Во время рабочей поездки в Усть-Вымский район, губернатор встретился с Валентиной Васильевной Белоусовой и Лидией Васильевной Бакиной, услышав их трогательные истории о детстве, опаленном войной. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
"Выполнил поручение Президента и вручил им медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». За чашкой чая блокадницы рассказали, как пережили эвакуацию по льду Ладожского озера – в 1942-м и 1943-м. Страшные воспоминания…", – пишет Гольдштейн на своей странице.
Валентина Васильевна рассказала душераздирающую историю о воспитательнице, пожертвовавшей своим здоровьем ради спасения детей, провалившись под треснувший лед. Воспоминания о детском доме в Ярославской области, где она оказалась после эвакуации, и о разлуке с родителями, навсегда остались в ее памяти. Лидия Васильевна тоже провела свои детские годы в ярославских детских домах, после эвакуации в 1943 году.
Однако самым сокровенным желанием Валентины Васильевны оказалось вернуться в родной Ленинград на День Победы, чтобы почтить память погибших и пройтись по знакомым местам. "Это будет для меня самым лучшим подарком", – призналась она.
Ростислав Гольдштейн немедленно отреагировал на просьбу блокадницы, заверив, что путешествие в Санкт-Петербург будет организовано на высшем уровне. В программу войдут посещение памятных мест, культурные мероприятия и празднование Дня Победы. Эта поездка станет не только данью уважения к пережитому, но и символом заботы о ветеранах, чьи истории продолжают жить в сердцах поколений.