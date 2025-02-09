Врио Главы Коми исполнит мечту блокадниц о возвращении в Ленинград на День Победы

Ростислав Гольдштейн не только вручил медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" двум жительницам Микуня, пережившим блокаду Ленинграда, но и пообещал исполнить их заветную мечту.

Во время рабочей поездки в Усть-Вымский район, губернатор встретился с Валентиной Васильевной Белоусовой и Лидией Васильевной Бакиной, услышав их трогательные истории о детстве, опаленном войной. Об этом он рассказал в своих соцсетях.