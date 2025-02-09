Синоптики рассказали о погоде в Коми 10 февраля
- 21:45 9 февраля
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- Анастасия Амелькина
Республика Коми готовится к снежному понедельнику. Синоптики предупреждают о гололедице и метелях.
Республика Коми готовится встретить 10 февраля облачной погодой с прояснениями и переменчивым характером осадков. По данным регионального Гидрометцентра, в северных районах ожидается небольшой снег, а в Воркутинском районе днем — умеренный снегопад. В южных районах республики осадков преимущественно не предвидится, однако в центральных районах днем возможен небольшой снег.
Особое внимание синоптики обращают на возможность гололедно-изморозевых отложений и метелей в отдельных районах. Жителям региона необходимо быть предельно внимательными на дорогах и тротуарах.
Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 6-11 м/с, днем в отдельных районах порывы могут достигать 14 м/с. На крайнем северо-востоке республики ожидается более сильный ветер – 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах -4…-9°С, при прояснениях ночью возможно похолодание до -9…-14°С.
В столице Республики Коми 10 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, но днем возможен слабый снег. Ветер юго-западный и западный со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит -8…-10°С, днем прогреется до -6…-8°С.