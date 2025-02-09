Синоптики рассказали о погоде в Коми 10 февраля

Фото из архива Pro Города

Республика Коми готовится к снежному понедельнику. Синоптики предупреждают о гололедице и метелях. Республика Коми готовится встретить 10 февраля облачной погодой с прояснениями и переменчивым характером осадков. По данным регионального Гидрометцентра, в северных районах ожидается небольшой снег, а в Воркутинском районе днем — умеренный снегопад. В южных районах республики осадков преимущественно не предвидится, однако в центральных районах днем возможен небольшой снег.

Особое внимание синоптики обращают на возможность гололедно-изморозевых отложений и метелей в отдельных районах. Жителям региона необходимо быть предельно внимательными на дорогах и тротуарах.

Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 6-11 м/с, днем в отдельных районах порывы могут достигать 14 м/с. На крайнем северо-востоке республики ожидается более сильный ветер – 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах -4…-9°С, при прояснениях ночью возможно похолодание до -9…-14°С.