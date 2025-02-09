В Коми за сутки произошло шесть пожаров

8 февраля пожарные Коми активно боролись с огнем в разных уголках Республики. За день было зарегистрировано шесть пожаров в Ухте, Усть-Вымском, Троицко-Печорском, Корткеросском, Сыктывкаре и Усинске.

В Ухте вспыхнул гараж, в Усть-Вымском районе эвакуировали 27 человек из многоквартирного дома из-за пожара в одной из квартир. В поселке Знаменка Троицко-Печорского района загорелась летняя кухня, а в селе Сторожевск Корткеросского района - баня. В Сыктывкаре пожарные тушили цех, эвакуировав 10 человек.