В Коми за сутки произошло шесть пожаров
- 20:30 9 февраля
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- Анастасия Амелькина
8 февраля пожарные Коми активно боролись с огнем в разных уголках Республики. За день было зарегистрировано шесть пожаров в Ухте, Усть-Вымском, Троицко-Печорском, Корткеросском, Сыктывкаре и Усинске.
В Ухте вспыхнул гараж, в Усть-Вымском районе эвакуировали 27 человек из многоквартирного дома из-за пожара в одной из квартир. В поселке Знаменка Троицко-Печорского района загорелась летняя кухня, а в селе Сторожевск Корткеросского района - баня. В Сыктывкаре пожарные тушили цех, эвакуировав 10 человек.
К сожалению, не обошлось без пострадавших: в Усинске при пожаре в частном доме травмы получил 63-летний мужчина. Во всех случаях пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорания.
Предполагаемые причины пожаров разнообразны: от неосторожности при курении и неисправности электрооборудования до нарушений правил эксплуатации отопительных печей. По всей видимости, не соблюдение правил эксплуатации отопительных печей самая распространенная причина пожаров в этот день. Всего в тушении принимали участие десятки огнеборцев, включая добровольцев и местных жителей, а также спецтехника.