В Сыктывкаре закрывается ночной клуб, проработавший более 20 лет

Ветераны клубной индустрии Сыктывкара, ARNEDO, объявили о закрытии, сославшись на возраст руководителя и сложности управления ночным бизнесом. Что стоит за этим решением и чем запомнится клуб жителям города?

В Сыктывкаре завершает свою историю клуб ARNEDO – знаковое место для нескольких поколений горожан. Заведение, продержавшееся на плаву более 20 лет, объясняет свое решение усталостью руководителя. Об этом пишет БНК.