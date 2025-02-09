В Сыктывкаре закрывается ночной клуб, проработавший более 20 лет
- 19:00 9 февраля
- 16+
- Анастасия Амелькина
Ветераны клубной индустрии Сыктывкара, ARNEDO, объявили о закрытии, сославшись на возраст руководителя и сложности управления ночным бизнесом. Что стоит за этим решением и чем запомнится клуб жителям города?
В Сыктывкаре завершает свою историю клуб ARNEDO – знаковое место для нескольких поколений горожан. Заведение, продержавшееся на плаву более 20 лет, объясняет свое решение усталостью руководителя. Об этом пишет БНК.
"Пришла пора прощаться…", – кратко сообщается в социальных сетях клуба. ARNEDO можно по праву назвать уникальным явлением для Сыктывкара. За 20 лет клуб не менял ни названия, ни концепции, ни, что особенно важно, руководителя. Однако именно возраст последнего и стал ключевым фактором в принятии решения о закрытии. По словам представителей клуба, руководителю, которому уже за 50, стало сложнее справляться с особенностями ночной работы.
Несмотря на вызовы времени, ARNEDO удавалось сохранять свою аудиторию и адаптироваться к меняющимся вкусам. Клуб не скрывает, что были и сложные периоды, но благодаря преданной команде и постоянному совершенствованию, ARNEDO оставался востребованным местом отдыха для многих.
Клуб оставил заметный след в жизни города. "Многие посещали нас в молодости и оставались с нами на протяжении 20 лет! Мы не исключаем, что наш клуб поспособствовал созданию новых семей и даже демографическому росту населения", – говорится в сообщении.
Комментарии в соцсетях переполнены благодарностью и ностальгией. Пользователи вспоминают, как провели в ARNEDO лучшие годы, находили друзей и даже будущих супругов.