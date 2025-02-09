В январе из Коми отправлено более 120 тысяч кубометров лесной продукции
- 17:30 9 февраля
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- Анастасия Амелькина
Коми укрепила свои позиции на международном рынке лесопродукции, успешно экспортировав в январе 2025 года 120 тысяч кубометров древесины. Основными направлениями поставок стали Китай, Ирак, Узбекистан и Азербайджан.
Январские показатели экспорта лесопродукции из Республики Коми демонстрируют стабильный спрос на сырье и готовые изделия из древесины, производимые в регионе. По данным сообщению Комиинформа, общий объем отгруженной на экспорт продукции составил 120,766 тыс. куб.м. Значительная часть этого объема – 62,424 тыс. куб.м – прошла обязательное карантинное фитосанитарное обеззараживание, что свидетельствует о высоком уровне контроля качества и соответствия международным стандартам.
Для обеспечения бесперебойных поставок и соблюдения требований стран-импортеров, специалисты Россельхознадзора оформили 2022 фитосанитарных сертификата. Это гарантирует, что вся экспортируемая древесина соответствует строгим карантинным требованиям, предъявляемым Китаем, Ираком, Узбекистаном и Азербайджаном – ключевыми партнерами Республики Коми в сфере лесной торговли.
Подобные экспортные показатели не только увеличивают валютную выручку региона, но и поддерживают стабильную работу лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, обеспечивая занятость населения и наполнение бюджета. Дальнейшее развитие экспортного потенциала лесного комплекса Коми является важной задачей для экономического роста и укрепления позиций региона на международной арене. Вопрос развития логистики и расширения географии поставок продолжает оставаться актуальным для поддержания положительной динамики.