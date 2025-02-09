В январе из Коми отправлено более 120 тысяч кубометров лесной продукции

Коми укрепила свои позиции на международном рынке лесопродукции, успешно экспортировав в январе 2025 года 120 тысяч кубометров древесины. Основными направлениями поставок стали Китай, Ирак, Узбекистан и Азербайджан.

Январские показатели экспорта лесопродукции из Республики Коми демонстрируют стабильный спрос на сырье и готовые изделия из древесины, производимые в регионе. По данным сообщению Комиинформа, общий объем отгруженной на экспорт продукции составил 120,766 тыс. куб.м. Значительная часть этого объема – 62,424 тыс. куб.м – прошла обязательное карантинное фитосанитарное обеззараживание, что свидетельствует о высоком уровне контроля качества и соответствия международным стандартам.