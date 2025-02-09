Автомобиль из Сыктывкара отправится на нужды армии
- 16:30 9 февраля
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- Анастасия Амелькина
Пять автомобилей, ранее конфискованных в городах Ухта, Усинск и Сыктывкар, нашли новое предназначение: они переданы Министерству Обороны. За каждой машиной стоит своя криминальная история.
Четверо водителей были задержаны за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а владелица пятого авто оказалась причастна к перевозке наркотиков. Итогом для всех стали уголовные статьи и лишение имущества – их транспортные средства были конфискованы. Об этом сообщает «Ухта 24».
После прохождения всех необходимых юридических процедур, две отечественные Лады, немецкий Volkswagen, японский Lexus и корейский Kia под охраной военнослужащих покинули специализированные стоянки и направились в сторону выполнения задач.
Представитель войсковой части, принимавший автомобили в Ухте и Сыктывкаре, выразил благодарность судебным приставам Республики Коми за оперативность и профессионализм в оформлении передачи техники. Теперь эти машины внесут свой вклад в укрепление обороноспособности страны.