Автомобиль из Сыктывкара отправится на нужды армии

Пять автомобилей, ранее конфискованных в городах Ухта, Усинск и Сыктывкар, нашли новое предназначение: они переданы Министерству Обороны. За каждой машиной стоит своя криминальная история.

Четверо водителей были задержаны за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а владелица пятого авто оказалась причастна к перевозке наркотиков. Итогом для всех стали уголовные статьи и лишение имущества – их транспортные средства были конфискованы. Об этом сообщает «Ухта 24».