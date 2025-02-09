Коми наращивает производство валенок из узбекской шерсти
- 14:30 9 февраля
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- Анастасия Амелькина
Республика Коми укрепляет свои связи с Узбекистаном, расширяя импорт овечьей шерсти. За прошлый год в регион ввезли более 100 тонн этого сырья.
По данным Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, за 12 месяцев 2024 года в регион было ввезено более 110 овечьей шерсти, что значительно превышает прошлогодние показатели. Специалисты ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль пяти партий товара, поступившего из солнечной республики. Для сравнения, за весь 2023 год было проконтролировано всего четыре партии общим весом около 72 тонн. Об этом пишет Комиинформ.
Рост объемов импорта овечьей шерсти свидетельствует о растущей потребности местной промышленности в этом сырье. В соответствии с требованиями Евразийского экономического союза, шерсть подлежит тщательному контролю, чтобы исключить возможность распространения карантинных объектов, таких как семена сорных растений. Это важная мера, направленная на защиту сельскохозяйственных угодий республики и поддержание экологической безопасности региона.
После прохождения всех необходимых проверок, поступившая шерсть была успешно выпущена в оборот и будет использована в качестве сырья для производства традиционной русской обуви – валенок. Экологически чистый и теплый материал, прошедший строгий контроль качества, гарантирует долгий срок службы готовой продукции и комфорт в суровых северных условиях.
Таким образом, сотрудничество между Россией и Узбекистаном не только способствует развитию торговли, но и поддерживает традиционные ремёсла и обеспечивает жителей Коми качественной и востребованной продукцией. Россельхознадзор продолжает внимательно следить за качеством импортируемой шерсти, оформляя все необходимые акты карантинного фитосанитарного контроля, обеспечивая безопасность и надежность поставок.