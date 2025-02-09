Коми наращивает производство валенок из узбекской шерсти

Республика Коми укрепляет свои связи с Узбекистаном, расширяя импорт овечьей шерсти. За прошлый год в регион ввезли более 100 тонн этого сырья.

По данным Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, за 12 месяцев 2024 года в регион было ввезено более 110 овечьей шерсти, что значительно превышает прошлогодние показатели. Специалисты ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль пяти партий товара, поступившего из солнечной республики. Для сравнения, за весь 2023 год было проконтролировано всего четыре партии общим весом около 72 тонн. Об этом пишет Комиинформ.