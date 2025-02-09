В Коми шестилетний мальчик перебегал дорогу на красный свет и пострадал под колесами Ford Focus
- 12:45 9 февраля
- 16+
- Анастасия Амелькина
В Усинске ребёнок вырвался из рук родителей и выбежал на проезжую часть. Это привело к тому, что он попал под колёса иномарки и получил травму.
В Усинске 8 февраля 2024 года около 12:50 рядом со школой №3 шестилетний мальчик попал под колеса автомобиля Ford Focus. По информации, предоставленной Управлением Госавтоинспекции по Республике Коми, за рулем иномарки находился 61-летний мужчина.
ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе на улице Строителей. По предварительной информации, мальчик 2018 года рождения неожиданно вырвался из-под присмотра родителей и побежал через дорогу на красный свет. Водитель, двигавшийся по улице Строителей в направлении улицы Нефтяников, не успел вовремя среагировать и избежать столкновения.
В результате инцидента ребенок получил ушиб мягких тканей затылочной области. После осмотра медиками было принято решение не госпитализировать мальчика. Тем не менее, произошедшее подчеркивает важность постоянного контроля за детьми, особенно вблизи дорог.