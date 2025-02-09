В Коми шестилетний мальчик перебегал дорогу на красный свет и пострадал под колесами Ford Focus

В Усинске ребёнок вырвался из рук родителей и выбежал на проезжую часть. Это привело к тому, что он попал под колёса иномарки и получил травму.

В Усинске 8 февраля 2024 года около 12:50 рядом со школой №3 шестилетний мальчик попал под колеса автомобиля Ford Focus. По информации, предоставленной Управлением Госавтоинспекции по Республике Коми, за рулем иномарки находился 61-летний мужчина.