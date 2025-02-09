Республика Коми и "Т Плюс" объединяют усилия для модернизации теплоснабжения Заполярья
- 10:45 9 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Коми взят курс на радикальное улучшение теплоснабжения северных городов. Врио главы региона и генеральный директор ПАО "Т Плюс" Павел Сниккарс провели рабочую встречу, посвященную развитию энергетической инфраструктуры в Инте и Воркуте.
Стороны договорились о консолидации усилий для повышения надежности и качества теплоснабжения в этих стратегически важных населенных пунктах Заполярья. Об этом пишет Комиинформ.
В ходе встречи обсуждались конкретные предложения по реализации масштабных инвестиционных проектов в регионе. В ближайшее время будет сформирован детальный план совместных действий, который определит перечень мероприятий, требующих координации между правительством Коми и энергетической компанией.
Ростислав Гольдштейн подчеркнул важность внедрения современных технологий и своевременной подготовки к отопительному сезону. Он заявил о достигнутой договоренности по усилению сотрудничества в области модернизации инфраструктуры, превентивных мер по предотвращению аварийных ситуаций и совместному привлечению федерального финансирования.
В свою очередь, Павел Сниккарс сообщил о намерении лично контролировать ход реализации инвестиционных проектов в Инте и Воркуте. Он подчеркнул, что убедился в их огромном значении для повышения уровня жизни северян и выразил уверенность, что благодаря содействию правительства Коми, "Т Плюс" сможет обеспечить более надежное и качественное энергоснабжение в самом северном регионе своего присутствия.