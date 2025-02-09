Республика Коми и "Т Плюс" объединяют усилия для модернизации теплоснабжения Заполярья

В Коми взят курс на радикальное улучшение теплоснабжения северных городов. Врио главы региона и генеральный директор ПАО "Т Плюс" Павел Сниккарс провели рабочую встречу, посвященную развитию энергетической инфраструктуры в Инте и Воркуте.

Стороны договорились о консолидации усилий для повышения надежности и качества теплоснабжения в этих стратегически важных населенных пунктах Заполярья. Об этом пишет Комиинформ.