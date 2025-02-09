Коми молодёжная библиотека запускает акцию "Книги с любовью"

Фото из архива Pro Города

В преддверии Международного дня книгодарения, который отмечается 14 февраля, Молодёжная библиотека Республики Коми дала старт благотворительной акции "Дарите книги с любовью". Об этом пишет Комиинформ. В рамках общероссийской инициативы, которая в этом году проходит уже девятый раз, библиотека объявила сбор книг для пополнения фонда школьной библиотеки села Визинга. Акция, объединившая уже 88 регионов России и собравшая за время своего существования впечатляющие 1,7 миллиона книг, направлена на популяризацию чтения и осознание ценности бумажной книги как подарка.

В этом году к инициативе, объединившей более 7500 библиотек, присоединилась и Молодёжная библиотека Коми. Она ежегодно участвует в акции с 2017 года. Собранные пожертвования будут переданы ученикам и сотрудникам школьной библиотеки Визинги уже 13 февраля. В дополнение к книгам, для школьников подготовлена насыщенная программа, включающая мастер-класс и интеллектуальную игру "ЧеховъQuiz".