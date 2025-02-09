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305 жителей Коми получили меры социальной поддержки оленеводов

305 жителей Коми получили меры социальной поддержки оленеводовФото Минсельхоза Коми

Более 300 жителей Республики Коми, посвятивших свою жизнь оленеводству, ощутили реальную поддержку государства благодаря социальным выплатам. В 2024 году 305 оленеводов из Воркуты, Усинска, Инты и других районов получили финансовую помощь.

В Республике Коми оленеводство имеет особое значение, являясь не только важной отраслью экономики, но и частью культурного наследия коренных народов. Понимая это, региональное Министерство труда и социальной защиты населения предоставляет оленеводам две формы социальной поддержки.

Первая – это ежегодная выплата в размере 5 000 рублей, предназначенная для оленеводов-пенсионеров, чей трудовой стаж в оленеводстве составляет не менее 15 лет. Эта мера распространяется и на тех, кто, отработав положенный срок, вышел на пенсию досрочно, а также на инвалидов, чья инвалидность связана с работой оленеводом. В 2024 году эту выплату получили 173 человека, что стало ощутимым вкладом в их бюджет.

Вторая – это ежемесячная выплата в 4 000 рублей, направленная на поддержку действующих оленеводов, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни. В 2024 году эта мера поддержки охватила 132 человека. Эта выплата особенно важна, поскольку помогает компенсировать затраты, связанные с кочевым образом жизни и обеспечивает стабильность доходов для оленеводческих семей.

Выплаты предоставляются оленеводам, проживающим в Воркуте, Усинске, Инте, Ижемском, Усть-Цилемском и Усть-Куломском районах.

Для получения информации об оформлении мер социальной поддержки оленеводам следует обращаться в Центр социальной защиты населения по месту жительства. Государство стремится поддерживать оленеводов Коми, сохраняя их культуру и обеспечивая достойное будущее. Об этом пишет Минсельхоз региона.

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