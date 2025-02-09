305 жителей Коми получили меры социальной поддержки оленеводов

Более 300 жителей Республики Коми, посвятивших свою жизнь оленеводству, ощутили реальную поддержку государства благодаря социальным выплатам. В 2024 году 305 оленеводов из Воркуты, Усинска, Инты и других районов получили финансовую помощь.

В Республике Коми оленеводство имеет особое значение, являясь не только важной отраслью экономики, но и частью культурного наследия коренных народов. Понимая это, региональное Министерство труда и социальной защиты населения предоставляет оленеводам две формы социальной поддержки.