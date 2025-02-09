305 жителей Коми получили меры социальной поддержки оленеводов
- 08:45 9 февраля
- 16+
- Анастасия Амелькина
Более 300 жителей Республики Коми, посвятивших свою жизнь оленеводству, ощутили реальную поддержку государства благодаря социальным выплатам. В 2024 году 305 оленеводов из Воркуты, Усинска, Инты и других районов получили финансовую помощь.
В Республике Коми оленеводство имеет особое значение, являясь не только важной отраслью экономики, но и частью культурного наследия коренных народов. Понимая это, региональное Министерство труда и социальной защиты населения предоставляет оленеводам две формы социальной поддержки.
Первая – это ежегодная выплата в размере 5 000 рублей, предназначенная для оленеводов-пенсионеров, чей трудовой стаж в оленеводстве составляет не менее 15 лет. Эта мера распространяется и на тех, кто, отработав положенный срок, вышел на пенсию досрочно, а также на инвалидов, чья инвалидность связана с работой оленеводом. В 2024 году эту выплату получили 173 человека, что стало ощутимым вкладом в их бюджет.
Вторая – это ежемесячная выплата в 4 000 рублей, направленная на поддержку действующих оленеводов, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни. В 2024 году эта мера поддержки охватила 132 человека. Эта выплата особенно важна, поскольку помогает компенсировать затраты, связанные с кочевым образом жизни и обеспечивает стабильность доходов для оленеводческих семей.
Выплаты предоставляются оленеводам, проживающим в Воркуте, Усинске, Инте, Ижемском, Усть-Цилемском и Усть-Куломском районах.
Для получения информации об оформлении мер социальной поддержки оленеводам следует обращаться в Центр социальной защиты населения по месту жительства. Государство стремится поддерживать оленеводов Коми, сохраняя их культуру и обеспечивая достойное будущее. Об этом пишет Минсельхоз региона.