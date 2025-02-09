В Коми запустят еще одну роботизированную ферму

Фото Минсельхоза Коми

Инновации в сельском хозяйстве Коми набирают обороты: в селе Пезмег Корткеросского района планируется запуск новой, высокотехнологичной роботизированной фермы. Этот амбициозный проект, реализуемый ООО "Северная Нива". О перспективных планах развития предприятия руководителю Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, Сергею Елдину, во время его рабочей поездки в Корткеросский район, рассказала генеральный директор ООО "Северная Нива" Галина Тарасевич.

"Северная Нива", расположенная в селе Пезмег, по праву считается одним из лидеров сельскохозяйственной отрасли региона. С 2006 года предприятие успешно занимается производством высококачественного молока и целенаправленно выращивает здоровый молодняк для воспроизводства молочного стада. "Северная Нива" зарекомендовала себя как надежный производитель и инноватор в сфере молочного животноводства.

В 2016 году предприятие уже сделало значительный шаг вперед, реализовав масштабный инвестиционный проект по строительству современного коровника на 276 голов, который был полностью автоматизирован. Этот опыт стал прочным фундаментом для дальнейшего расширения и внедрения передовых технологий.

На данный момент поголовье КРС в хозяйстве насчитывает 673 головы, включая 410 дойных коров. Впечатляют и производственные показатели: в 2024 году "Северная Нива" произвела более 2,8 тысяч тонн молока, что на внушительные 12,1% превышает результаты предыдущего года. Этот рост свидетельствует об эффективности используемых технологий и высоком профессионализме коллектива.