В Сыктывкаре добровольцы расчистили от снега территорию детской больницы

Фото из архива Pro Города

В Сыктывкаре состоялась инициатива по очистке от снега территории Республиканской детской клинической больницы, организованная неравнодушными гражданами. Она стала продолжением мероприятий, направленных на помощь социально значимым объектам города зимой. Организаторами выступили ветераны боевых действий и представители ряда общественных организаций, объединивших свои усилия в рамках инициативы «Мы вместе». В масштабной уборке приняли участие активисты Ассоциации ветеранов, регионального филиала фонда «Защитники Отечества», представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также члены общественных движений «Русская община» и «Добрая республика».

В завершение акции активисты порадовали маленьких пациентов РДКБ сладкими подарками и искренними пожеланиями скорейшего выздоровления. В ответ общественники услышали множество слов благодарности и признательности.