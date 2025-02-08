Подростки в Коми пострадали от падения снега, несмотря на предостережения

В Воркуте, несмотря на суровые погодные условия и объявленный актированный день, два подростка пострадали от падения снега с крыши, вызвав тревогу у местных властей и жителей.

В условиях штормового ветра и плюсовой температуры Воркута борется с последствиями непогоды. Режим повышенной готовности стал необходимым, а актированный день для школьников и значительной части студентов – вынужденной мерой.