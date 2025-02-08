Подростки в Коми пострадали от падения снега, несмотря на предостережения
- 23:20 8 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Воркуте, несмотря на суровые погодные условия и объявленный актированный день, два подростка пострадали от падения снега с крыши, вызвав тревогу у местных властей и жителей.
В условиях штормового ветра и плюсовой температуры Воркута борется с последствиями непогоды. Режим повышенной готовности стал необходимым, а актированный день для школьников и значительной части студентов – вынужденной мерой.
Однако, несмотря на все предостережения, случилось то, чего опасались больше всего: с крыши одного из зданий сошел снег, травмировав двух подростков. Это происшествие подчеркивает хрупкость безопасности в условиях арктического климата и важность неукоснительного соблюдения мер предосторожности.
Мэр Воркуты оперативно сообщил о случившемся на своей странице в социальной сети VK. Он заверил, что пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь, и выразил надежду, что их состояние не вызовет серьезных опасений. Градоначальник обратился к жителям с настоятельной просьбой оставаться дома, а водителям – воздержаться от поездок по кольцевой дороге, которая была закрыта на ночь из-за сложных погодных условий.