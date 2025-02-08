Синоптики рассказали о погоде в Коми на 9 февраля

Фото из архива Pro Города

9 февраля в Республике Коми ожидается облачная погода с переменными осадками. В большинстве районов пройдут небольшие снег, мокрый снег и дождь. Жителям Воркутинского района стоит быть особенно внимательными: там ожидаются обильные осадки, ночью даже сильные, в виде мокрого снега и дождя со снегом. Об этом сообщает ЦГМС региона. Местами возможно образование гололеда и изморози, особенно в южных и центральных районах, где также вероятен туман.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с. В северных районах возможны порывы до 12-14 м/с. На крайнем северо-востоке ветер усилится до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. В Воркутинском районе ночью ожидается сильный ветер 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с и временами – метель. Температура воздуха как ночью, так и днем будет колебаться в пределах -4…+1°С.