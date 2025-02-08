Не проехал мимо: как дальнобойщик и волонтеры Коми вернули путника домой

Теория шести рукопожатий в действии: история о том, как один звонок, отзывчивость незнакомцев и слаженная работа волонтеров "ЛизаАлерт" спасли мужчину на трассе в Коми.

В тот субботний вечер все началось со звонка. Дальнобойщик Алексей подобрал на трассе из Ижмы в Ухту растерянного путника – Павла, выгнанного с работы без денег и связи. Алексей помнил, что его знакомая участвует в «ЛизаАлерт», и позвонил ей. Так возникла цепочка добрых дел. Об этом пишет БНК с ссылкой на соцсети одного из добровольцев «ЛизаАлерт».