Не проехал мимо: как дальнобойщик и волонтеры Коми вернули путника домой
- 20:30 8 февраля
- 16+
- Анастасия Амелькина
Теория шести рукопожатий в действии: история о том, как один звонок, отзывчивость незнакомцев и слаженная работа волонтеров "ЛизаАлерт" спасли мужчину на трассе в Коми.
В тот субботний вечер все началось со звонка. Дальнобойщик Алексей подобрал на трассе из Ижмы в Ухту растерянного путника – Павла, выгнанного с работы без денег и связи. Алексей помнил, что его знакомая участвует в «ЛизаАлерт», и позвонил ей. Так возникла цепочка добрых дел. Об этом пишет БНК с ссылкой на соцсети одного из добровольцев «ЛизаАлерт».
Волонтеры из Коми оперативно подключились. Инфорги организовали мозговой штурм, а добровольцы в Ухте нашли приют для Павла на ночь. Директор центра «Милосердие Ухта» Александра не только приютила мужчину, но и купила ему билет домой.
Уже ночью Павел ехал домой. На решение вопроса понадобилось чуть больше двух часов. Эта история – ода человечности, где каждый участник, от дальнобойщика до директора центра, проявил милосердие и готовность помочь незнакомцу. Доказательство того, что теория шести рукопожатий работает.