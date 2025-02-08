Сыктывкарская прокуратура взялась за "мурманские" управляющие компании

Прокуратура проверяет три управляющие компании в Сыктывкаре, которые резко ухудшили свою работу после смены владельца, живущего в Мурманске. Жители жалуются на грязь и отсутствие обслуживания.

Прокуратура Сыктывкара начала проверку трех управляющих компаний из-за множества жалоб жильцов. Проблемы возникли после того, как у компаний сменился собственник, который находится в Мурманске.