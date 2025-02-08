Сыктывкарская прокуратура взялась за "мурманские" управляющие компании
- 19:00 8 февраля
- 16+
- Анастасия Амелькина
Прокуратура проверяет три управляющие компании в Сыктывкаре, которые резко ухудшили свою работу после смены владельца, живущего в Мурманске. Жители жалуются на грязь и отсутствие обслуживания.
Прокуратура Сыктывкара начала проверку трех управляющих компаний из-за множества жалоб жильцов. Проблемы возникли после того, как у компаний сменился собственник, который находится в Мурманске.
Жители столицы Коми жалуются на грязь в подъездах и во дворах, отсутствие уборки снега, игнорирование заявок в аварийную службу. Об этом сообщает БНК.
"Брошенные" дома: что говорит прокуратура и власти?
Служба стройжилтехнадзора выдала предписания за нарушения. Людям советуют выбирать новые управляющие компании или создавать ТСЖ. Власти Сыктывкара не могут связаться с новым владельцем. Два дома из 54-х уже сменили управляющую компанию и 43 на подходе.
Что дальше?
Прокуратура проверит, как компании тратят деньги жильцов и насколько качественно выполняют свою работу. Если нарушения подтвердятся, виновных накажут.