Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сыктывкарская прокуратура взялась за "мурманские" управляющие компании

Сыктывкарская прокуратура взялась за "мурманские" управляющие компанииФото из архива Pro Города

Прокуратура проверяет три управляющие компании в Сыктывкаре, которые резко ухудшили свою работу после смены владельца, живущего в Мурманске. Жители жалуются на грязь и отсутствие обслуживания.

Прокуратура Сыктывкара начала проверку трех управляющих компаний из-за множества жалоб жильцов. Проблемы возникли после того, как у компаний сменился собственник, который находится в Мурманске.

Жители столицы Коми жалуются на грязь в подъездах и во дворах, отсутствие уборки снега, игнорирование заявок в аварийную службу. Об этом сообщает БНК.

"Брошенные" дома: что говорит прокуратура и власти?

Служба стройжилтехнадзора выдала предписания за нарушения. Людям советуют выбирать новые управляющие компании или создавать ТСЖ. Власти Сыктывкара не могут связаться с новым владельцем. Два дома из 54-х уже сменили управляющую компанию и 43 на подходе.

Что дальше?

Прокуратура проверит, как компании тратят деньги жильцов и насколько качественно выполняют свою работу. Если нарушения подтвердятся, виновных накажут.

...

  • 0

Популярное

Последние новости