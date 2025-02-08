Лобовое столкновение в Коми: водитель Skoda получила серьезные травмы

Авария с участием Skoda и Kia произошла в Усинске. По предварительной информации, водитель выехала на встречную полосу, что привело к столкновению. Женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

7 февраля текущего года на улице Транспортной в Усинске произошло ДТП с участием автомобилей Skoda и Kia. Как сообщили в ГАИ Республики Коми, причиной аварии стал выезд Skoda на встречную полосу.