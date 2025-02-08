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Лобовое столкновение в Коми: водитель Skoda получила серьезные травмы

Лобовое столкновение в Коми: водитель Skoda получила серьезные травмыФото УГИБДД по Коми

Авария с участием Skoda и Kia произошла в Усинске. По предварительной информации, водитель выехала на встречную полосу, что привело к столкновению. Женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

7 февраля текущего года на улице Транспортной в Усинске произошло ДТП с участием автомобилей Skoda и Kia. Как сообщили в ГАИ Республики Коми, причиной аварии стал выезд Skoda на встречную полосу.

По данным УГИБДД региона, в 14:16 водитель-женщина 1972 года рождения, управляя автомобилем Skoda, двигаясь по улице Транспортной, не справилась с управлением и допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Kia.

В результате ДТП серьезно пострадала водитель Skoda. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб груди и перелом руки. Пострадавшая была госпитализирована. Известно, что водительский стаж женщины составляет 23 года, с 2001 года.  На момент аварии она была пристегнута ремнем безопасности.  Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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