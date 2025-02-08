100-летней жительнице Коми вручили первую медаль "80 лет Победы"

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн посетил 100-летнюю Анну Быкову в селе Усть-Вымь, чтобы лично вручить ей первую в регионе медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", отмечая её вклад в историю и труд.

В селе Усть-Вымь состоялась трогательная встреча: врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн навестил Анну Алексеевну Быкову, отметившую свой 100-летний юбилей. Главным событием визита стало вручение Анне Алексеевне первой в Республике медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне".

"Для меня большая честь вручить именно ей эту награду. Это знак нашей глубокой благодарности поколению победителей," - подчеркнул Ростистав Гольдштейн.

Анна Алексеевна – ветеран труда, всю жизнь посвятившая работе на родной земле. За выдающиеся успехи в животноводстве она награждена медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть», а также была победителем соцсоревнований.