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100-летней жительнице Коми вручили первую медаль "80 лет Победы"

100-летней жительнице Коми вручили первую медаль "80 лет Победы"

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн посетил 100-летнюю Анну Быкову в селе Усть-Вымь, чтобы лично вручить ей первую в регионе медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", отмечая её вклад в историю и труд.

В селе Усть-Вымь состоялась трогательная встреча: врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн навестил Анну Алексеевну Быкову, отметившую свой 100-летний юбилей.  Главным событием визита стало вручение Анне Алексеевне первой в Республике медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне".

"Для меня большая честь вручить именно ей эту награду. Это знак нашей глубокой благодарности поколению победителей," - подчеркнул Ростистав Гольдштейн.

Анна Алексеевна – ветеран труда, всю жизнь посвятившая работе на родной земле.  За выдающиеся успехи в животноводстве она награждена медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть», а также была победителем соцсоревнований.

"Анна Алексеевна – живая история нашей республики.  Спасибо Вам за беседу! Вы – пример стойкости и трудолюбия для всех нас. Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни!" – добавил Ростислав Гольдштейн.

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