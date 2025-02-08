Девочка получила вывих челюсти из-за столкновения двух автомобилей в Коми
- 14:30 8 февраля
- 16+
- Анастасия Амелькина
Утреннее ДТП в селе Объячево обернулось серьезными последствиями для маленькой девочки. В результате столкновения двух легковых автомобилей ребенок получил вывих челюсти.
В селе Объячево Прилузского района произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Инцидент произошел 7 февраля около 08:00 на улице Октябрьской. По данным Госавтоинспекции Коми, женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Kia, совершала разворот. Не убедившись в безопасности маневра, она не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Chery.
В результате столкновения пострадали оба участника дорожного движения. Водитель автомобиля Kia получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб шеи. Женщина была пристегнута ремнем безопасности. Госпитализация не потребовалась.
Однако наибольшие опасения вызывает состояние пассажирки Chery – девочки 2016 года рождения. Ребенок получил вывих челюсти и ушибы. Как сообщили в Госавтоинспекции, девочка не была пристегнута ремнем безопасности.
Стаж вождения водителя Kia составляет 10 лет, начиная с 2013 года. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и необходимости использования ремней безопасности, особенно при перевозке детей.