В Коми "ЗАЗ" не уступил дорогу Land Rover и спровоцировал ДТП
- 16:30 8 февраля
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- Анастасия Амелькина
7 февраля в Ухте произошло ДТП, в котором серьёзно пострадала десятилетняя девочка, находившаяся на переднем сиденье Land Rover. Авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем "ЗАЗ".
В пятницу в Ухте произошло столкновение автомобилей "ЗАЗ" и Land Rover, в результате которого пострадала десятилетняя девочка. По информации ГАИ региона, авария произошла в 16:07 на улице Сенюкова. Водитель автомобиля "ЗАЗ" 1983 года рождения, совершая поворот налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу Land Rover, что привело к столкновению.
В результате ДТП пострадала водитель Land Rover, женщина 1986 года рождения, получившая ссадины и ушибы. Однако наиболее серьёзные травмы получила пассажирка иномарки – девочка 2014 года рождения. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.
Как установили сотрудники ГИБДД, девочка ехала на переднем сиденье автомобиля, что является нарушением правил перевозки детей. Согласно ПДД, дети младше 12 лет и ростом ниже 150 см должны перевозиться в специальных удерживающих устройствах, соответствующих их весу и росту. На водителя Land Rover составлен административный протокол за нарушение правил перевозки ребенка.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Данное происшествие является наглядным напоминанием о необходимости соблюдения правил безопасности при перевозке детей, ведь даже незначительное столкновение может привести к серьёзным последствиям, если ребенок не находится в автокресле.