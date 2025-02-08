В Коми "ЗАЗ" не уступил дорогу Land Rover и спровоцировал ДТП

Фото УГИБДД по Коми

7 февраля в Ухте произошло ДТП, в котором серьёзно пострадала десятилетняя девочка, находившаяся на переднем сиденье Land Rover. Авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем "ЗАЗ". В пятницу в Ухте произошло столкновение автомобилей "ЗАЗ" и Land Rover, в результате которого пострадала десятилетняя девочка. По информации ГАИ региона, авария произошла в 16:07 на улице Сенюкова. Водитель автомобиля "ЗАЗ" 1983 года рождения, совершая поворот налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу Land Rover, что привело к столкновению.

В результате ДТП пострадала водитель Land Rover, женщина 1986 года рождения, получившая ссадины и ушибы. Однако наиболее серьёзные травмы получила пассажирка иномарки – девочка 2014 года рождения. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Как установили сотрудники ГИБДД, девочка ехала на переднем сиденье автомобиля, что является нарушением правил перевозки детей. Согласно ПДД, дети младше 12 лет и ростом ниже 150 см должны перевозиться в специальных удерживающих устройствах, соответствующих их весу и росту. На водителя Land Rover составлен административный протокол за нарушение правил перевозки ребенка.