В Коми снова ищут подрядчика для ремонта моста через Вычегду: проблемы с предыдущим исполнителем и новые условия

Фото Минстроя Коми

После расторжения контракта с первым подрядчиком республика готова предложить новую сумму на завершение ремонта моста через реку Вычегду, срок и стоимость работ увеличены В Коми начался новый поиск подрядчика для завершения ремонта моста через реку Вычегду, расположенного на 47-м километре дороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. Напомним, что предыдущая компания, ООО «Новоиндекс», не смогла выполнить свои обязательства по контракту и была вынуждена покинуть проект. Это решение стало результатом затянувшегося ремонта, когда подрядчик фактически остановил работы и не явился на очередное совещание. Контракт, заключённый в октябре 2023 года, предусматривал выполнение ремонта на сумму 258,6 миллиона рублей, но за прошедший год компания успела выполнить лишь минимальный объём работ на сумму около 4 миллионов рублей.

Как сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Республики Коми, подрядчик не выполнил работы в соответствии с графиком, а к середине 2024 года просрочил выполнение обязательств на 10 месяцев. Причины этого до конца не ясны, так как руководство «Новоиндекса» просто прекратило общение и не появлялось на запланированных совещаниях. В сентябре 2024 года контракт был расторгнут, а компания проигнорировала требование о возврате аванса в размере 38 миллионов рублей. Несмотря на это, деньги вернулись в бюджет благодаря независимой банковской гарантии.