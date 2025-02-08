Сыктывкар под особым контролем: три недели усиленного режима безопасности
- 11:45 8 февраля
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- Анастасия Амелькина
Власти Сыктывкара ужесточают правила безопасности из-за роста пожароопасных ситуаций в зимний период. Об этом сообщает БНК.
Жителям Сыктывкара предстоит соблюдать строгие правила безопасности до конца февраля. Городские власти ввели специальный режим противопожарной защиты после увеличения числа опасных происшествий.
Глава администрации Владимир Голдин официально утвердил новые меры безопасности, которые продлятся 21 день - с 7 по 28 февраля. Эти ограничения призваны защитить горожан от возможных чрезвычайных ситуаций.
Вот основные требования к жителям:
- При использовании электроприборов нельзя оставлять их без наблюдения
- Запрещено применять поврежденные электрокабели и розетки
- Нельзя перегружать домашнюю электросеть
- Печи должны находиться под постоянным присмотром
- Запрещено использовать легковоспламеняющиеся жидкости для растопки печей
- Недопустимо проводить мероприятия в помещениях с работающими печами
Отдельное внимание уделяется безопасности при использовании газового оборудования. При обнаружении утечки запрещено использовать любые источники открытого огня или электрооборудование.
Для лучшего информирования граждан будут организованы рейды по жилым районам и садовым товариществам. Специалисты проведут обучающие встречи с населением и разместят наглядные инструкции по технике безопасности на информационных стендах.