Пьяный водитель Hyundai устроил ДТП на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск
- 10:45 8 февраля
- 16+
- Анастасия Амелькина
Ночью 6 февраля в Коми произошла авария с участием нетрезвого водителя легковушки и припаркованного большегруза. Мужчина, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в стоящий у обочины грузовик.
В Корткеросском районе Республики Коми зарегистрирован очередной случай дорожно-транспортного происшествия с участием нетрезвого водителя. Инцидент произошел ранним утром 6 февраля около 5:50 на 26-м километре федеральной трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск.
По данным Управления Госавтоинспекции по Республике Коми, 30-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Getz, двигался в направлении Усть-Кулома. В какой-то момент он потерял контроль над ситуацией и совершил столкновение с припаркованным у правой обочины большегрузом марки Diesel с прицепом.
Как выяснилось позже, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП он получил травму — ушиб правой ноги. Госпитализация не потребовалась. Однако автомобиль Hyundai Getz был отправлен на штрафстоянку в качестве обеспечительной меры.
Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Такие действия не только опасны для самих нарушителей, но и представляют серьезную угрозу для других участников дорожного движения.