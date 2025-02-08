Пьяный водитель Hyundai устроил ДТП на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск

Ночью 6 февраля в Коми произошла авария с участием нетрезвого водителя легковушки и припаркованного большегруза. Мужчина, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в стоящий у обочины грузовик.

В Корткеросском районе Республики Коми зарегистрирован очередной случай дорожно-транспортного происшествия с участием нетрезвого водителя. Инцидент произошел ранним утром 6 февраля около 5:50 на 26-м километре федеральной трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск.