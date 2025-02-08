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Республика Коми демонстрирует стремительное сокращение отсроченных рецептов

Республика Коми демонстрирует стремительное сокращение отсроченных рецептовФото из архива Pro Города

Благодаря комплексу принятых мер, доля отсроченных рецептов на льготные препараты в Коми сократилась до рекордно низких 1,5%, что стало важным шагом в модернизации системы здравоохранения региона.

Министерство здравоохранения Коми сообщает о значительном прогрессе в решении проблемы отсроченных рецептов на льготные лекарственные препараты. По последним данным, доля таких рецептов составляет всего 1,5%, и показатель продолжает снижаться. Об этом пишет Комиинформ.

Ежедневная работа по обеспечению льготных категорий граждан медикаментами набирает обороты – только за 5 февраля 2025 года более двух с половиной тысяч жителей региона получили необходимые препараты по почти семи тысячам рецептов. В условиях перехода на инновационную систему учёта льготных лекарств, интегрированную с порталом Госуслуги, удалось организовать бесперебойную доставку медикаментов во все аптеки республики. Для оптимизации процесса выдачи дополнительно привлечены 13 специалистов поликлиник и студенты медицинского колледжа.

Новая цифровая платформа позволяет врачам разрабатывать персонализированные схемы лечения, а пациентам – контролировать свои назначения через личный кабинет на Госуслугах. Врио главы региона Ростислав Гольштейн, несмотря на первоначальную критику организации работы, отметил значительное улучшение ситуации и поставил задачу окончательно ликвидировать отсроченные рецепты в ближайшее время.

Текущие технические сложности, возникшие при внедрении системы, активно дорабатываются, что позволяет говорить о формировании в регионе современной и эффективной модели обеспечения льготными лекарственными препаратами.

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