Бюджет Коми пополнился на 2,6 миллиарда рублей

В начале 2024 года бюджет Республики Коми получил существенную финансовую поддержку. По данным Министерства финансов региона, в январе казна пополнилась на 2,6 миллиарда рублей за счет налоговых поступлений.

Это на 0,2 миллиарда рублей, или почти на 10%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заместитель председателя Правительства и министр финансов Коми Владимир Казаков отметил значительный рост поступлений по ключевым направлениям. В частности, увеличился объем сборов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), акцизам и налогу на профессиональный доход (НПД). Эти показатели стали драйверами положительной динамики. Об этом пишет Комиинформ.