Бюджет Коми пополнился на 2,6 миллиарда рублей
- 08:45 8 февраля
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- Анастасия Амелькина
В начале 2024 года бюджет Республики Коми получил существенную финансовую поддержку. По данным Министерства финансов региона, в январе казна пополнилась на 2,6 миллиарда рублей за счет налоговых поступлений.
Это на 0,2 миллиарда рублей, или почти на 10%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заместитель председателя Правительства и министр финансов Коми Владимир Казаков отметил значительный рост поступлений по ключевым направлениям. В частности, увеличился объем сборов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), акцизам и налогу на профессиональный доход (НПД). Эти показатели стали драйверами положительной динамики. Об этом пишет Комиинформ.
Однако не все налоговые статьи продемонстрировали рост. В Минфине отметили снижение поступлений по налогу на прибыль организаций. Основная причина — перераспределение доходов бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Кроме того, уменьшились сборы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), особенно в части коксующегося угля. Специалисты связывают это с продолжающимся падением цен на данный вид топлива на мировом рынке.
Эксперты подчеркивают, что, несмотря на некоторые негативные тенденции, общий рост налоговых доходов демонстрирует стабильность экономики региона и эффективность налоговой политики. Республиканские власти продолжают работу над оптимизацией сборов и развитием новых источников наполнения бюджета. Ситуация в Коми становится примером того, как регионы адаптируются к вызовам времени, сохраняя баланс между различными секторами экономики.