В Республике Коми ожидается ухудшение погоды: сильные ветра, метели и гололед

Жителей Коми предупреждают о резком ухудшении погодных условий 8 февраля. Синоптики прогнозируют небольшой снег, мокрый снег и усиление ветра до 20 м/с, а на северо-востоке региона возможны штормовые порывы до 33 м/с и сильная метель.

По прогнозу ЦГМС региона, 8 февраля погода в Республике Коми обещает быть крайне неустойчивой. Небесная канва будет облачной с периодическими прояснениями, однако это не спасет от осадков: местами пройдет небольшой снег, а также мокрый снег. Особое внимание стоит обратить на вероятность гололедно-изморозевых явлений, которые могут создать опасные условия на дорогах.