В Республике Коми ожидается ухудшение погоды: сильные ветра, метели и гололед
- 06:30 8 февраля
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- Анастасия Амелькина
Жителей Коми предупреждают о резком ухудшении погодных условий 8 февраля. Синоптики прогнозируют небольшой снег, мокрый снег и усиление ветра до 20 м/с, а на северо-востоке региона возможны штормовые порывы до 33 м/с и сильная метель.
По прогнозу ЦГМС региона, 8 февраля погода в Республике Коми обещает быть крайне неустойчивой. Небесная канва будет облачной с периодическими прояснениями, однако это не спасет от осадков: местами пройдет небольшой снег, а также мокрый снег. Особое внимание стоит обратить на вероятность гололедно-изморозевых явлений, которые могут создать опасные условия на дорогах.
Ветер западного направления усилится до 5–10 м/с, а в северных районах его скорость возрастет до 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температурный фон окажется разнообразным: ночью столбики термометров покажут от -1°C до -6°C, при прояснениях в южных районах возможно похолодание до -11…-16°C. Днем температура поднимется до диапазона +2°C…-3°C.
На крайнем северо-востоке региона ситуация будет еще сложнее. Там ожидаются продолжительные снегопады, переходящие в мокрый снег, сопровождающиеся гололедом. Ветер здесь усилится до 18–23 м/с, а его порывы могут достигать 31–33 м/с, что создаст условия для сильной метели. Температура воздуха ночью составит -2…-7°C, днем — +2…-3°C.
В Сыктывкаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -4…-6°C, а днем составит -1…-3°C.