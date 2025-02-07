Жителям Коми выплатили более 1,6 миллиона рублей за сдачу оружия: результаты инициативы

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В 2024 году в Коми жители добровольно сдали 124 единицы оружия, что позволило властям выплатить более 1,6 миллиона рублей. В ходе пресс-конференции были озвучены результаты работы Росгвардии по контролю за оборотом оружия. В Сыктывкаре прошла пресс-конференция, на которой подполковник полиции Артем Махмутов, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми, подвел итоги работы по контролю за оборотом оружия за 2024 год. Одним из самых значимых достижений стало значительное количество оружия, добровольно сданного гражданами. По словам Махмутова, за год было сдано 124 единицы огнестрельного оружия и 2263 патрона различных калибров, а общая сумма выплат составила 1 млн 677 тысяч рублей.

Единовременные выплаты за сданное оружие варьируются от 7 до 10 тысяч рублей в зависимости от типа и состояния оружия. Эта мера была введена с целью сокращения незаконного оборота оружия и повышения безопасности в регионе. Важно отметить, что граждане, решившие сдать оружие, не только получали денежную компенсацию, но и помогали повысить общий уровень безопасности в Коми, ведь сдача оружия на возмездной основе помогает предотвратить его попадание в руки преступников.

В 2024 году проведено около 8 тысяч проверок, направленных на обеспечение сохранности оружия у владельцев. Лишь четыре владельца не продлили разрешительные документы в установленные сроки, однако все эти случаи объяснены вескими причинами.

Однако, несмотря на положительные результаты, ситуация с утратой оружия остаётся тревожной. В 2024 году зафиксировано 37 случаев утраты оружия, а в январе 2025 года уже четыре человека сообщили о пропаже. Чаще всего потери происходят из-за несоблюдения правил хранения оружия, особенно на плавсредствах и при ношении. В случае утери оружия владельцам необходимо в течение суток сообщить о происшествии в органы лицензионно-разрешительной работы и правоохранительные органы. За потерю оружия предусмотрены штрафы и лишение права на его приобретение и хранение, а также возможна уголовная ответственность, если оружие окажется в руках преступников.