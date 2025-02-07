Здание бывшего бюро судебно-медицинской экспертизы в Сыктывкаре может стать детским кафе

Фото из архива редакции

Сыктывкар готовится к открытию нового детского кафе в центре города — бывшее здание бюро судебно-медицинской экспертизы может стать местом для отдыха и развлечений малышей. В Сыктывкаре обсуждается уникальная инициатива: старое здание, которое ранее использовалось как бюро судебно-медицинской экспертизы, может стать новым детским кафе. Эта идея была озвучена на заседании общественного и научно-методического советов по охране объектов культурного наследия 6 февраля. Об этом рассказал главный архитектор города Владимир Рунг, подчеркнув, что, несмотря на то, что здание не является объектом культурного наследия, оно всё же представляет собой ценный градоформирующий объект.

Здание, расположенное по адресу улица Кирова, 25, находится в неудовлетворительном состоянии и уже не одно десятилетие вызывает вопросы о целесообразности его дальнейшего использования. История этого помещения насчитывает десятки лет. В середине XX века оно было передано для нужд бюро судебно-медицинской экспертизы, однако в 2020 году организация переехала в более современное офисное здание по тому же адресу — Кирова, 80.

Что касается старого двухэтажного деревянного здания, то его судьба до недавнего времени была неясной. Однако благодаря предложению, прозвучавшему на встрече с экспертами, теперь есть шанс восстановить это здание и превратить его в популярное среди семей с детьми кафе. Ожидается, что это место будет отвечать потребностям детей и родителей, так как в городе уже давно нет подобных заведений. Последнее детское кафе в Сыктывкаре под названием «Карлсон» было закрыто ещё в 2010 году, и с тех пор это направление в сфере общественного питания стало дефицитным.

По словам Владимира Рунга, есть заинтересованные лица, которые готовы взять на себя аренду здания на условиях аукциона. Главное условие — полное восстановление фасада, а внутри здания планируется полностью переработать функционал, чтобы создать идеальное пространство для детей. Эта инициатива, безусловно, нашла отклик у горожан, особенно у тех, кто помнит бывшее кафе «Карлсон» и ценит атмосферу, которую оно создавало для детей и их родителей.

Владимир Рунг отметил, что в ближайшее время будет проведено обследование состояния здания, после чего начнётся подготовка необходимой документации для проведения аукциона, на котором и будет определён будущий арендатор.

Историческая справка о здании