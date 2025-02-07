В Москве задержали подозреваемый в убийстве, совершенном более 30 лет назад в Республике Коми
- 17:30 7 февраля
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- Екатерина Незлоба
Сотрудники МВД России раскрыли преступления, связанные с покушением на жизнь предпринимателя, произошедшие в декабре 1993 года в Воркуте. Задержанный подозреваемый предстанет перед судом.
Оперативные службы МВД России совместно с сотрудниками УФСБ и Следственного комитета Республики Коми раскрыли преступление, совершённое более 30 лет назад. В результате работы по делу удалось задержать 54-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство, произошедших в декабре 1993 года в Воркуте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительная информация о происшествии указывает на то, что 23-летний на тот момент молодой человек в декабре 1993 года несколько раз выстрелил в местного предпринимателя, его супругу и водителя. После нападения преступник скрылся, спрятав оружие в соседнем дворе. Бизнесмен, получивший смертельное ранение, скончался в больнице. По версии следствия, перед нападением злоумышленник и его сообщники пытались установить контроль над бизнесом погибшего, но предприниматель отказался подчиниться их требованиям.
Преступление оставалось нераскрытым более 30 лет. Благодаря усилиям оперативников МВД, которые занимались раскрытием преступлений прошлых лет, нашлись дополнительные доказательства, позволяющие выйти на след предполагаемого убийцы. Примечательно, что задержанный, несмотря на столь длительный период, не покидал Россию. Его арестовали в Подмосковье, и в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.