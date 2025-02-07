В Москве задержали подозреваемый в убийстве, совершенном более 30 лет назад в Республике Коми

Сотрудники МВД России раскрыли преступления, связанные с покушением на жизнь предпринимателя, произошедшие в декабре 1993 года в Воркуте. Задержанный подозреваемый предстанет перед судом.

Оперативные службы МВД России совместно с сотрудниками УФСБ и Следственного комитета Республики Коми раскрыли преступление, совершённое более 30 лет назад. В результате работы по делу удалось задержать 54-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство, произошедших в декабре 1993 года в Воркуте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.