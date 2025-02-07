Тренд на сбережение: в 2024 году на Северо-Западее количество срочных вкладов в Сбере выросло более чем на 30%

По итогам 2024 года жители Северо-Запада открыли в Сбере на 32% больше срочных вкладов, чем годом ранее. Общий объем вкладов по СЗФО увеличился на 27%.

Более 60% вкладов клиенты открыли через цифровые сервисы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: