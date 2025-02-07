Тренд на сбережение: в 2024 году на Северо-Западее количество срочных вкладов в Сбере выросло более чем на 30%
- 14:00 7 февраля
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- astakhovaxenia
По итогам 2024 года жители Северо-Запада открыли в Сбере на 32% больше срочных вкладов, чем годом ранее. Общий объем вкладов по СЗФО увеличился на 27%.
Более 60% вкладов клиенты открыли через цифровые сервисы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.
Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:
"Прошлый год ожидаемо стал рекордным по сбережениям. Похожий всплеск мы наблюдали в 2022 году. Ключевым фактором, безусловно, стала высокая доходность вкладов, напрямую связанная с уровнем ключевой ставки. А у тех, кто получает зарплату на карты банка, а также у владельцев накопительных счетов и подписок Сбера есть еще и дополнительные надбавки на процентную ставку. При этом не стоит забывать и о том, что процесс открытия и закрытия счетов становится все проще и быстрее: сегодня это занимает считанные минуты, особенно если действовать через онлайн-банкинг. Все это в комплексе влияет на человека и его выбор, где он будет хранить свои сбережения".
В Сбербанке сегодня представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении.
Подробнее – на сайте банка.