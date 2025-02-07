В Республике Коми ожидаются сильные порывы ветра: МЧС предупреждает о штормовой опасности

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В Усинском и Интинском районах усиление ветра может достигать 20 м/с. МЧС призывает население соблюдать осторожность и ограничить пребывание на улице. С 18:00 7 февраля до 18:00 8 февраля в Усинском и Интинском районах Республики Коми ожидается ухудшение погодных условий. По данным прогноза филиала ФГБУ «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», в этот период ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Службы МЧС Республики Коми выпустили штормовое предупреждение, настоятельно рекомендуя населению соблюдать осторожность и ряд мер безопасности. В первую очередь жителям рекомендуется воздержаться от туристических походов, а также избегать выходов в лес и на водные объекты. МЧС также советует ограничить участие в массовых мероприятиях и поездки, чтобы избежать возможных неприятных ситуаций, связанных с резким усилением ветра.

Кроме того, власти предупреждают об опасности нахождения на улице при сильном ветре. Рекомендуется ограничить время пребывания на открытом воздухе, а также убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов. Особенно опасно находиться рядом с шаткими постройками и домами с ненадёжной кровлей, а также возле отдельно стоящих деревьев и линий электропередачи.

Особое внимание следует уделить возможным перебоям с электроснабжением. МЧС предупреждает, что из-за сильного ветра возможны отключения электроэнергии, поэтому рекомендуется подготовиться к таким непредвиденным ситуациям.

Родителям следует поговорить с детьми о том, как вести себя в непогоду и какие меры безопасности соблюдать. Водителям необходимо быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий в условиях сильного ветра.

Если ситуация станет критической, необходимо незамедлительно обратиться в службу спасения. В экстренных случаях можно позвонить по телефону «101» или «112». Круглосуточно работает «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Коми: 8 (8212) 29-99-99.