В Коми рецидивист ударил знакомого сковородкой и получил срок за умышленное причинение вреда здоровью
- 14:30 7 февраля
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- Екатерина Незлоба
В Усть-Вымском районе осуждён мужчина, который в ходе ссоры с другом ударил его сковородкой, что привело к временному ухудшению здоровья.
28 апреля в поселке Айкино Республики Коми произошел инцидент, который привел к возбуждению уголовного дела. 56-летний местный житель, имеющий за плечами несколько судимостей и только что освободившийся из мест лишения свободы, вновь оказался на скамье подсудимых. Он был признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. Суд квалифицировал его действия по пункту «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ.
В тот день мужчина, находившийся в своей квартире в компании соседки, с которой они вместе распивали спиртные напитки, неожиданно стал свидетелем ссоры между своей знакомой и её мужем. Вскоре к застолью присоединился ещё один человек, который принёс бутылку водки. В результате праздника новый гость стал проявлять нежные чувства к замужней женщине, что, естественно, не понравилось хозяину квартиры.
Мужчины начали ссориться. Гость оскорбил хозяина квартиры, высмеивая его инвалидность — отсутствие одного глаза. Это привело мужчину в ярость. В ответ на оскорбления он схватил со стола сковородку и ударил обидчика по голове. После этого знакомый, расстроенный случившимся, отказался от своих намерений в отношении женщины.
Однако через некоторое время состояние здоровья потерпевшего ухудшилось, и он обратился за медицинской помощью. По сообщению пресс-службы ведомства, врачам удалось диагностировать ушибленную рану головы, которая квалифицирована как лёгкий вред здоровью.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, заявив, что действовал в целях защиты чести и достоинства замужней женщины. Суд, учитывая обстоятельства дела и признание вины, приговорил его к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.