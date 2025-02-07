В Коми рецидивист ударил знакомого сковородкой и получил срок за умышленное причинение вреда здоровью

В Усть-Вымском районе осуждён мужчина, который в ходе ссоры с другом ударил его сковородкой, что привело к временному ухудшению здоровья.

28 апреля в поселке Айкино Республики Коми произошел инцидент, который привел к возбуждению уголовного дела. 56-летний местный житель, имеющий за плечами несколько судимостей и только что освободившийся из мест лишения свободы, вновь оказался на скамье подсудимых. Он был признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. Суд квалифицировал его действия по пункту «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ.