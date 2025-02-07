Сыктывкарские полицейские задержали наркосбытчиков с поличным в подъезде жилого дома

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Двое местных жителей, ранее судимых, задержаны за попытку распространения мефедрона через закладки. В ходе обыска изъяты наркотики общим весом 125 граммов. В Сыктывкаре сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков местной полиции задержали двух наркоторговцев с поличным в подъезде многоквартирного жилого дома. Задержание стало результатом оперативной работы, проведенной в рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотических средств в столице Коми.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, полицейские установили причастность двух местных жителей к распространению запрещенных веществ. 21-летняя женщина и ее 25-летний приятель, ранее уже имевшие проблемы с законом, занимались сбытом наркотиков через так называемые «закладки» на территории Сыктывкара. В результате специальных оперативных мероприятий их преступную деятельность удалось выявить и задержать прямо в момент совершения преступления.

При личном досмотре у подозреваемых изъяли 1 пакет и 5 полимерных свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Осмотр места происшествия привел к обнаружению еще 3 аналогичных свертков. Экспертиза показала, что изъятый порошок — это мефедрон, общая масса которого составила около 125 граммов. Такое количество наркотика подпадает под категорию крупного размера, что значительно усугубляет преступление.