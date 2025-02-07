В Сосногорском районе Коми охотники выследили и добыли крупного волка

После того, как волк забрел в поселок Войвож, специалисты охотхозяйства обследовали окрестности и уничтожили хищника. Местные власти призывают жителей сообщать о появлении волков или их следах.

Вблизи посёлка Войвож Сосногорского района добыли крупного волка, который ранее выходил к людям. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Коми. Согласно предоставленной информации, специалист охотхозяйства «Верхнеижемское» выследил хищника в 5 километрах от населенного пункта.