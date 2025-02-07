В Сосногорском районе Коми охотники выследили и добыли крупного волка
- 11:45 7 февраля
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- Екатерина Незлоба
После того, как волк забрел в поселок Войвож, специалисты охотхозяйства обследовали окрестности и уничтожили хищника. Местные власти призывают жителей сообщать о появлении волков или их следах.
Вблизи посёлка Войвож Сосногорского района добыли крупного волка, который ранее выходил к людям. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Коми. Согласно предоставленной информации, специалист охотхозяйства «Верхнеижемское» выследил хищника в 5 километрах от населенного пункта.
Этот случай стал следствием беспокойства местных жителей, которые замечали волков неподалёку от поселка. В связи с этим организовали мероприятия по обследованию окрестных территорий.
Глава муниципалитета Сосногорского района Ильдар Махмутов рекомендовал всем сообщать о выходе волков на охоту, их следах или подозрительном поведении хищников. Для этого установлены телефонные номера экстренных служб и полиции: 112 и 102 соответственно, а также горячая линия охотхозяйства для жителей Сосногорска: 8-922-081-90-07. Жители также могут отправлять сообщения через социальные сети в группе охотхозяйства.
Это не первый случай появления волков в населенных пунктах. Ранее сообщалось, что хищников заметили в Троицко-Печорском районе, где волки бродили возле лыжной базы. В Сыктывкаре следы волков нашли неподалеку от дач в местечке Дырнос. Информация о следах волков на лыжной базе в Усть-Куломе не подтвердилась, несмотря на первоначальные сообщения.