В Республику Коми поступило недостоверно задекларированное зерно нута: Россельхознадзор выявил нарушение

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Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило факт ввоза в республику недостоверно задекларированного нута, что ставит под угрозу безопасность продукции. В Республику Коми поступило зерно нута массой 9 кг из Владимирской области, однако в ходе проверки было установлено, что продукция сопровождалась недостоверной декларацией о соответствии. Факт нарушения был выявлен Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора при изучении сопроводительных документов и протоколов испытаний, размещенных в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили, что для определения показателя «Ртутьорганические пестициды» использовался государственный стандарт, который не распространяется на зерно, предназначенное для пищевых целей. Более того, испытания зерна по показателю «Гексахлорциклогексан» проводились по ГОСТу, который утратил силу и был предназначен для комбикормов, а не для зерна, предназначенного для употребления в пищу.

Как сообщила пресс-служба ведомства, нарушение заключалось в том, что декларация о соответствии оформлена с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности зерна.