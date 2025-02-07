Первенство Республики Коми по дзюдо прошло в Сыктывкаре: победители и рекорды на татами в СШОР №2

115 юных дзюдоистов из разных городов и районов Республики Коми продемонстрировали своё мастерство и борьбу на первенстве региона. Впервые за долгое время в соревнованиях приняли участие спортсмены из Усть-Куломского и Ижемского районов.

6 февраля в спортивном зале региональной «СШОР №2» в Сыктывкаре состоялось первенство Республики Коми по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов из Сыктывкара, Воркуты, Сосногорска, Усинска, Прилузского, Усть-Куломского, Сыктывдинского и Княжпогостского районов. Это событие стало важным этапом в развитии дзюдо в республике, собрав на одном татами перспективных юных спортсменов.