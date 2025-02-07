Первенство Республики Коми по дзюдо прошло в Сыктывкаре: победители и рекорды на татами в СШОР №2
- 08:45 7 февраля
- 16+
- Екатерина Незлоба
115 юных дзюдоистов из разных городов и районов Республики Коми продемонстрировали своё мастерство и борьбу на первенстве региона. Впервые за долгое время в соревнованиях приняли участие спортсмены из Усть-Куломского и Ижемского районов.
6 февраля в спортивном зале региональной «СШОР №2» в Сыктывкаре состоялось первенство Республики Коми по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов из Сыктывкара, Воркуты, Сосногорска, Усинска, Прилузского, Усть-Куломского, Сыктывдинского и Княжпогостского районов. Это событие стало важным этапом в развитии дзюдо в республике, собрав на одном татами перспективных юных спортсменов.
Победителями в своих весовых категориях стали представители разных районов Республики Коми. Среди чемпионов — Рамазан Рамазанов, Владислав Носов, Лев Софьин, Диана Шкляева, Ярослава Сорокина из Воркуты. Золотые медали также завоевали дзюдоисты из Сыктывкара: Давид Потапов, Дмитрий Мороз, Артем Чупров, Матвей Коданев, Мария Цветкова, Диана Куликова, Таисия Ташова, Софья Рогачева и Вероника Степанова. Спортсмены из Усинска также отличились: Михаил Мымрин, Михаил Пичкалев, Азалия Имамутдинова и Элина Гаязова стали лучшими в своих категориях. Первое место также занял Кирилл Нефедов, представляющий село Выльгорт (Сыктывдинский район).
Заместитель главного судьи соревнований Марина Бондарь отметила, что особенно радует расширение географии участников. В этом году впервые приняли участие спортсмены из Усть-Куломского и Ижемского районов, что подтверждает рост интереса к дзюдо в регионе и появление новых тренеров и перспективных атлетов. Эти районы могут составить конкуренцию традиционным лидерам дзюдо — Сыктывкару, Усинску и Воркуте, где традиционно сильны дзюдоисты.
По итогам соревнований будет сформирована сборная Республики Коми для дальнейшего участия в спортивных турнирах и чемпионатах.
Сегодня, 7 февраля, в Сыктывкаре пройдёт Республиканский турнир по дзюдо «Память», посвящённый защитникам Отечества. Соревнования начнутся в 10:00, и все участники ждут новых ярких моментов и борьбы за победу.