Сборная Коми завоевала пять медалей на первенстве СЗФО по биатлону

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Юные биатлонисты из Коми продемонстрировали отличные результаты на первенстве Северо-Западного федерального округа, заняв пять призовых мест в разных дисциплинах. 6 февраля на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Сыктывдинском районе завершился очередной этап первенства СЗФО по биатлону среди юношей и девушек в возрастных категориях 17-18 и 15-16 лет. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из разных регионов России, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Мурманскую и Псковскую области, а также республики Коми и Карелию. Республику Коми на этих соревнованиях представляли 25 спортсменов.

Основные успехи команды Коми пришлись на спринт и гонку на длинные дистанции. В категории юношей 17-18 лет на дистанции 7,5 км в спринте победу одержал Андрей Чупров, завоевав золотую медаль. Этот результат стал одним из самых ярких моментов для сборной республики.

В категории юношей 15-16 лет результаты были не менее впечатляющими. В спринте на дистанции 6 км Виктор Соколов финишировал первым и стал победителем. Также на пьедестал почета поднялся Илья Трофимов, занявший третье место. Впечатляющим стало и выступление Артема Вершинина, который проиграл всего 9 секунд в борьбе за бронзу и в итоге занял четвертое место.

В гонке на 10 км среди юношей 15-16 лет Виктор Соколов вновь продемонстрировал отличную форму, завоевав серебряную медаль.

У девушек в возрасте 15-16 лет в спринте на 4,5 км отличилась Элла Кистол, которая финишировала второй и также завоевала серебро для сборной Коми.