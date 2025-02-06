Как добраться до «Лыжни России» в Сыктывкаре: бесплатный автобус и дополнительные маршруты

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Администрация Сыктывкара подготовила удобные способы добраться до лыжной базы «Динамо», чтобы участники и зрители Всероссийского массового спортивного праздника могли без труда попасть на мероприятие, которое стартует 8 февраля. В этом году для участников всероссийского массового забега «Лыжня России», который пройдёт в Сыктывкаре 8 февраля, администрация города подготовила дополнительные удобства для быстрого доступа к лыжной базе «Динамо». Мероприятие начнётся в 10:00 для спортсменов и в 11:30 для всех желающих. Чтобы добраться до места старта и с комфортом вернуться обратно, участникам предложат бесплатный транспорт.

С 10:00 до 13:00 для всех желающих будет курсировать бесплатный автобус по маршруту «ЖДВ — лыжная база «Динамо» — Давпон — Учебная — ЖДВ». Автобус будет отправляться каждые 15 минут, и на нем смогут бесплатно добраться как участники спортивного мероприятия, так и зрители. После окончания мероприятия те, кто приехал на автобусе, смогут воспользоваться тем же транспортом для возвращения.

Любители активного образа жизни и те, кто предпочитает пешие маршруты, могут добраться до лыжной базы традиционным способом. Пешеходный маршрут будет пролегать от железнодорожного вокзала через железнодорожные пути справа от здания вокзала. Для безопасности участников на этом участке будут работать волонтеры, которые помогут всем желающим.

Кроме того, на территории Сыктывкара и его округов будут открыты дополнительные локации для любителей лыжных гонок: помимо «Динамо», участники смогут посетить лыжную базу «Веждино» в Эжвинском районе, спортивный стадион в Краснозатонский и освещённую лыжную трассу у СОШ №15 в Верхней Максаковке.

График бесплатных автобусов на «Лыжню России»:

8 февраля, суббота, автобусы будут отправляться от железнодорожного вокзала по следующему расписанию:

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00