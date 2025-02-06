Девять краж из магазинов: житель Коми получил два года и два месяца колонии за повторные преступления

Мужчина неоднократно попадал в поле зрения полиции за кражи в магазинах и в итоге оказался за решеткой — ближайшие два года и два месяца он проведет в колонии общего режима.

Мировой судья Университетского судебного участка города Ухты вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении нескольких краж. Суд установил, что мужчина неоднократно совершал хищения в магазинах, не стесняясь попадать в поле зрения правоохранительных органов за повторные преступления. Судебное разбирательство касалось краж, совершенных в октябре-ноябре 2024 года, и в итоге наказание для обвиняемого оказалось довольно строгим.