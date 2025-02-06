Девять краж из магазинов: житель Коми получил два года и два месяца колонии за повторные преступления
- 23:20 6 февраля
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- Екатерина Незлоба
Мужчина неоднократно попадал в поле зрения полиции за кражи в магазинах и в итоге оказался за решеткой — ближайшие два года и два месяца он проведет в колонии общего режима.
Мировой судья Университетского судебного участка города Ухты вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении нескольких краж. Суд установил, что мужчина неоднократно совершал хищения в магазинах, не стесняясь попадать в поле зрения правоохранительных органов за повторные преступления. Судебное разбирательство касалось краж, совершенных в октябре-ноябре 2024 года, и в итоге наказание для обвиняемого оказалось довольно строгим.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, мужчина, ранее девять раз привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и грабежи, не изменил своего поведения. На этот раз он совершил несколько краж в популярных торговых сетях Ухты: «Бристоль», «Пятёрочка» и «Магнит». В одном из магазинов «Бристоль» мужчина взял две бутылки рома, спрятал их в куртке и спокойно вышел из магазина. Затем в магазине «Пятёрочка» он украл продукты: сыр и стейк из форели. А в «Магните» — несколько банок кофе, а также бальзам для волос и шампунь.
Однако один из инцидентов не обошёлся без вмешательства охраны. При попытке кражи в «Магните» сотрудник магазина остановил мужчину у выхода, изъяв у него шампунь и бальзам. Но несколько банок кофе, спрятанных в рюкзаке, остались незамеченными. Несмотря на это, мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Суд учел все обстоятельства дела и назначил обвиняемому наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, и защита обвиняемого может обжаловать его в установленном порядке.