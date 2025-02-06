Жительница Республики Коми осуждена за поджог дома из ревности

57-летняя женщина, не смирившись с изменой, подожгла дом, в котором находились люди. Суд признал её виновной в покушении на убийство и уничтожении имущества.

6 февраля в Корткеросском районе вынесли приговор в отношении 57-летней жительницы села Подъельск, которая из ревности подожгла дом. В нем находились её бывший сожитель и его новая спутница. Женщину признали виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая покушение на убийство двух человек и умышленное уничтожение имущества путём поджога.