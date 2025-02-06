Жительница Республики Коми осуждена за поджог дома из ревности
- 22:45 6 февраля
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- Екатерина Незлоба
57-летняя женщина, не смирившись с изменой, подожгла дом, в котором находились люди. Суд признал её виновной в покушении на убийство и уничтожении имущества.
6 февраля в Корткеросском районе вынесли приговор в отношении 57-летней жительницы села Подъельск, которая из ревности подожгла дом. В нем находились её бывший сожитель и его новая спутница. Женщину признали виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая покушение на убийство двух человек и умышленное уничтожение имущества путём поджога.
Суд установил, что инцидент произошёл в мае 2024 года. В тот день женщина, не смирившись с тем, что её сожитель ушёл к другой женщине, пришла к их дому. Зная, что они спят, она облила дверь веранды бензином и подожгла. Убедившись, что огонь быстро разгорелся, она покинула место преступления, считая, что её бывший сожитель и его новая подруга погибнут в огне.
Однако судьба вмешалась: хозяйка дома проснулась от запаха дыма и смогла разбудить мужчину. Им удалось выбраться из горящего дома через окно, чудом спасшись. В результате поджога дом сгорел полностью, а ущерб составил более 800 тысяч рублей.
Жительница Подъельска не признала себя виновной в покушении на убийство, однако частично согласилась с обвинением в поджоге и уничтожении имущества. Суд учел тяжесть преступления и назначил ей наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После отбытия срока женщина будет ограничена в свободе на 1 год и 6 месяцев.