В Сыктывкаре руководителям школ и детских садов поручено усилить обработку пешеходных дорожек противогололедной смесью

Фото администрация Сыктывкара

Заместитель главы администрации города Ольга Бригида призвала обеспечить безопасность на территории образовательных учреждений в зимний период Заместитель руководителя администрации города Сыктывкара, начальник управления образования Ольга Бригида провела инспекцию территорий образовательных учреждений города в рамках ежедневного осмотра. Целью мероприятия была оценка выполнения работ по очистке кровель и уборке прилегающих территорий от снега. В ходе выезда она посетила несколько учреждений, в том числе детский сад №43, второй корпус детского сада №107 по ул. Карла Маркса, а также школы №26, 7 и Коми национальную гимназию.

В результате проверок было выявлено важное замечание. Несмотря на то, что расчистка территорий от снега проводилась своевременно и качественно, основным нарушением стало отсутствие или частичная обработка пешеходных дорожек противогололёдной смесью. В условиях зимнего периода это может привести к образованию наледи и увеличению риска получения травм детьми и сотрудниками учреждений.

Профилактика детского травматизма в зимний период всегда находится под особым контролем властей. В связи с этим Ольга Бригида поручила руководителям школ и детских садов Сыктывкара немедленно принять меры по улучшению состояния пешеходных дорожек. В частности, важно обеспечить своевременную обработку дорожек противогололёдной смесью, что предотвратит образование гололёда и создаст безопасные условия для передвижения.

Что касается очистки территорий от снега, то, как подчеркнула Бригида, работы в этом направлении проведены качественно и без замечаний. Все пешеходные дорожки, подъездные пути к учреждениям, эвакуационные выходы, игровые площадки и прогулочные зоны были очищены от снега, что свидетельствует о высоком уровне организации зимнего обслуживания образовательных учреждений.