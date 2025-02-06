Полицейские Сыктывкара спасли людей из горящего многоквартирного дома

Фото из архива редакции

Сотрудники ДПС оказали первую помощь пострадавшим и эвакуировали жителей, рискуя своей жизнью на пожаре В Сыктывкаре произошел серьезный инцидент: в одном из многоквартирных деревянных домов по улице Оплеснина случился пожар. Об этом в дежурную часть УМВД России по городу поступило экстренное сообщение, и на место происшествия немедленно были направлены полицейские. На место происшествия выехал экипаж инспекторов отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции лейтенантов полиции Александра Юданова и Владислава Заболотовского.

По прибытии на место происшествия стражи правопорядка сразу же заметили густые клубы дыма, поднимавшиеся из окна квартиры на втором этаже. В непосредственной близости от здания лежал мужчина, явно пострадавший от пожара. Инспекторы подошли к нему и установили, что он выпрыгнул со второго этажа, спасаясь от огня, и в результате падения сильно повредил ногу. Понимая всю опасность ситуации, полицейские не стали терять времени: они вытащили пострадавшего из опасной зоны и оказали ему первую помощь.

Сначала сотрудники полиции убедились, что мужчина находится в сознании и может самостоятельно дождаться прибытия бригады скорой помощи. Затем они сосредоточились на эвакуации других людей из горящего здания. Из второго подъезда, в котором произошло возгорание, они вывели пожилую женщину, получившую ожоги и отравление угарным газом. Женщина была передана в руки врачей, которые вскоре прибыли на место.

После этого полицейские не остановились и продолжили свою работу. За короткое время они обошли все остальные подъезды здания, чтобы предупредить жильцов о необходимости покинуть дом. В одном из подъездов они встретили пенсионера, который не мог самостоятельно передвигаться из-за травм. Сотрудники ДПС помогли ему надеть одежду и спуститься со второго этажа, несмотря на густой дым и реальную угрозу жизни.