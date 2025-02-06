Штормовое предупреждение объявлено в Воркутинском районе Коми: опасные погодные условия ожидаются 7 февраля
- 17:30 6 февраля
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- Екатерина Незлоба
Метель, сильный ветер и плохая видимость — местным жителям рекомендовано соблюдать осторожность и ограничить пребывание на улице.
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», с 06:00 до 18:00 7 февраля в Воркутинском районе ожидаются крайне неблагоприятные погодные условия. Местных жителей предупреждают о сильном юго-западном ветре с порывами до 23-28 м/с и метели, которая ухудшит видимость до 300 метров.
Главное управление МЧС России по Республике Коми настоятельно рекомендует принять меры безопасности в связи с ожидаемой стихией. В первую очередь рекомендуется воздержаться от туристических походов и выходов в лесные массивы, а также от посещения водных объектов. Также важно отказаться от поездок и участия в массовых мероприятиях, поскольку в условиях метели и сильного ветра это может быть небезопасно.
Жителям, находящимся на улице, следует ограничить время пребывания на открытом воздухе и соблюдать осторожность вблизи рекламных щитов, шатких конструкций и домов с неустойчивой кровлей. Специалисты предупреждают о возможном повреждении деревьев и линий электропередачи, а также об угрозе падения антенн, что может привести к серьезным травмам и аварийным ситуациям.
Кроме того, местным жителям следует убрать свои транспортные средства с улиц, особенно вблизи деревьев и рекламных конструкций, так как эти объекты могут упасть на проезжую часть. В связи с тем, что в условиях метели и сильного ветра возможны перебои с электроснабжением, рекомендуется заранее подготовиться к возможным отключениям электроэнергии.
Родителям стоит провести беседы с детьми, объяснив им правила поведения во время сильной непогоды и что делать, если они окажутся на улице в опасных условиях. Водителям рекомендуется быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и не превышать установленный скоростной режим. Особенно опасно отправляться в дальние поездки, так как условия на дорогах могут быть крайне сложными.
Кроме того, МЧС напоминает, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо немедленно обратиться за помощью по телефону «01». Для мобильных телефонов доступны номера «101» и «112». Кроме того, в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно работает «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.