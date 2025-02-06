Штормовое предупреждение объявлено в Воркутинском районе Коми: опасные погодные условия ожидаются 7 февраля

Фото из архива редакции

Метель, сильный ветер и плохая видимость — местным жителям рекомендовано соблюдать осторожность и ограничить пребывание на улице. По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», с 06:00 до 18:00 7 февраля в Воркутинском районе ожидаются крайне неблагоприятные погодные условия. Местных жителей предупреждают о сильном юго-западном ветре с порывами до 23-28 м/с и метели, которая ухудшит видимость до 300 метров.

Главное управление МЧС России по Республике Коми настоятельно рекомендует принять меры безопасности в связи с ожидаемой стихией. В первую очередь рекомендуется воздержаться от туристических походов и выходов в лесные массивы, а также от посещения водных объектов. Также важно отказаться от поездок и участия в массовых мероприятиях, поскольку в условиях метели и сильного ветра это может быть небезопасно.

Жителям, находящимся на улице, следует ограничить время пребывания на открытом воздухе и соблюдать осторожность вблизи рекламных щитов, шатких конструкций и домов с неустойчивой кровлей. Специалисты предупреждают о возможном повреждении деревьев и линий электропередачи, а также об угрозе падения антенн, что может привести к серьезным травмам и аварийным ситуациям.

Кроме того, местным жителям следует убрать свои транспортные средства с улиц, особенно вблизи деревьев и рекламных конструкций, так как эти объекты могут упасть на проезжую часть. В связи с тем, что в условиях метели и сильного ветра возможны перебои с электроснабжением, рекомендуется заранее подготовиться к возможным отключениям электроэнергии.

Родителям стоит провести беседы с детьми, объяснив им правила поведения во время сильной непогоды и что делать, если они окажутся на улице в опасных условиях. Водителям рекомендуется быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и не превышать установленный скоростной режим. Особенно опасно отправляться в дальние поездки, так как условия на дорогах могут быть крайне сложными.