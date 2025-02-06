Жительница Удорского района Коми лишилась более 9 млн рублей из-за мошенников, выдававших себя за сотрудников ФСБ

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Жительница сельской местности стала жертвой тщательно спланированного мошенничества: как звонки с поддельными эмблемами страховых компаний и государственных структур привели к краже крупной суммы денег. В Удорском районе Республики Коми местная жительница стала жертвой мошенников, которые обманом завладели ее деньгами в сумме более 9 миллионов рублей. Следственными органами возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.

История началась, когда женщине, ожидавшей денежную выплату от страховой компании, позвонили через мессенджер WhatsApp. На экране ее телефона отобразилась эмблема страховой компании, и незнакомец, представившийся сотрудником, спросил, поступили ли средства. Узнав, что деньги зачислены, звонивший внезапно завершил разговор. Через некоторое время женщине позвонили снова, на этот раз с эмблемой портала Госуслуг.

В разговоре с «сотрудником» ФСБ, который якобы занимался защитой ее средств, женщину уверили, что ее счета находятся под угрозой. Чтобы обезопасить деньги, ей предложили снять средства и передать их «сотруднику органов». В результате она сняла 8 миллионов рублей и передала деньги человеку, которого ей якобы назначили представители службы безопасности. Однако на этом мошенники не остановились.

После этого женщине начали поступать угрозы в адрес ее ребёнка, и она, чтобы избежать возможных последствий, решила продать автомобиль и другое имущество, а также перевела еще 1,5 миллиона рублей. В общей сложности потерпевшая передала преступникам 9,5 миллиона рублей.